Спасатели МЧС РФ не покинут Иркутскую область еще примерно неделю

Заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павел Барышев в среду, 31 июля, сообщил, что группировка федеральных сил и средств МЧС останется в Иркутской области до спада воды ниже критического. По его словам, предварительно, до 5-7 августа.

Замглавы МЧС РФ добавил, что ранее планировали вывести группировки федеральных сил поэтапно, начиная с 1 августа, однако повторное наводнение не позволяет этого сделать. Барышев предложил оставить в прежнем составе группировку сил и средств МЧС РФ до спада воды ниже критического уровня.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что задействованная в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области группировка министерства обороны, Федеральной служб войск национальной гвардии и МЧС останется в регионе до особого распоряжения​​​.