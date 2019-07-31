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17:04   31 Июля 2019
Россия

Спасатели МЧС РФ не покинут Иркутскую область еще примерно неделю

Спасатели МЧС РФ не покинут Иркутскую область еще примерно неделю

Заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павел Барышев в среду, 31 июля, сообщил, что группировка федеральных сил и средств МЧС останется в Иркутской области до спада воды ниже критического. По его словам, предварительно, до 5-7 августа.

Замглавы МЧС РФ добавил, что ранее планировали вывести группировки федеральных сил поэтапно, начиная с 1 августа, однако повторное наводнение не позволяет этого сделать. Барышев предложил оставить в прежнем составе группировку сил и средств МЧС РФ до спада воды ниже критического уровня.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что задействованная в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области группировка министерства обороны, Федеральной служб войск национальной гвардии и МЧС останется в регионе до особого распоряжения​​​.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мчс #общество #иркутская область #наводнение

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