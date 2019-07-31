США продолжают разрушать Сирию, законсервировав ИГ* в лагере «Аль-Хол»

Международная коалиция во главе с США в Сирии якобы опасается новой волны терроризма, источником которой могут стать лагеря беженцев. Речь идет о контролируемом проамериканскими силами лагере «Аль-Хол» в провинции Хасака.

По словам замкомандующего коалицией генерал-майора Алекса Гринкевича, в «Аль-Хол» множество идеологов террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Так Гринкевич прокомментировал попавшую в интернет видеозапись, на которой беженцы в «Аль-Холе» приветствуют поднятый над лагерем флаг ИГ*

«Для меня реальная опасность состоит в том, что это — следующее поколение ИГИЛ, которое программируется прямо там, в этом лагере», — отметил генерал-майор.

Гринкевич предупреждает, что переживающий гуманитарную катастрофу «Аль-Хол» и подобные ему объекты становятся очагами экстремистской идеологии, при этом Соединенные Штаты планируют вывести войска из Сирии. Как отмечает ФАН, речь Гринкевича демонстрирует позицию Пентагона о том, что выводить оккупационные силы из Сирии нельзя.

В лагере живет более 70 тысяч человек, в нем очень много женщин с детьми — бывших жен боевиков ИГ* (запрещена в РФ). По словам генерала, коалиция США недооценила число боевиков и их семей, оставшихся в долине Евфрата.

США с момента ввода советских войск в Афганистан были неоднократно уличены в создании и финансировании терористов по всему миру. Среди них — афганские моджахеды, «Аль-Каида» ( запрещена в РФ), в том числе и ИГ*. Туда же можно отнести созданные при участии американцев бандформирования «Новой сирийской армии» в районе военной базы «Ат-Танф», незаконно размещенной США на юге Сирии.

Эти удобные «карманные армии» США тщательно взращивают, не жалея денег на привлечение специалистов из других стран, отмечает издание.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная в РФ.