Власти Приамурья оценили ущерб сельскому хозяйству от паводка

Министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков в среду, 31 июля, сообщил, что предварительный ущерб сельскому хозяйству от паводка оценили в полтора миллиарда рублей. По его словам, пострадало 157 хозяйства в 15 районах области площадью 140 тысяч гектаров, от переувлажнения — 123 тысячи гектаров, от затопления рек в поймах — более 15 тысяч гектаров, от градобития — 1340 гектаров.

«Мы видим, что гибнет урожай. Предварительный ущерб — полтора миллиарда рублей», — сказал Турков.

Министр предложил дополнить протокол от 25 июля о введении ЧС на территории Амурской области и чрезвычайной ситуацией в связи с гибелью сельскохозяйственных культур​​​. Турков подчеркнул, что в регионе сложилась очень сложная ситуация по общему переувлажнению и подтоплению земель сельхозназначения.