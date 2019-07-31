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16:40   31 Июля 2019
Россия

Власти Приамурья оценили ущерб сельскому хозяйству от паводка

Власти Приамурья оценили ущерб сельскому хозяйству от паводка

Министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков в среду, 31 июля, сообщил, что предварительный ущерб сельскому хозяйству от паводка оценили в полтора миллиарда рублей. По его словам, пострадало 157 хозяйства в 15 районах области площадью 140 тысяч гектаров, от переувлажнения — 123 тысячи гектаров, от затопления рек в поймах — более 15 тысяч гектаров,  от градобития — 1340 гектаров.

«Мы видим, что гибнет урожай. Предварительный ущерб — полтора миллиарда рублей», — сказал Турков.

Министр предложил дополнить протокол от 25 июля о введении ЧС на территории Амурской области и чрезвычайной ситуацией в связи с гибелью сельскохозяйственных культур​​​. Турков подчеркнул, что в регионе сложилась очень сложная ситуация по общему переувлажнению и подтоплению земель сельхозназначения.

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Автор: Анатолий Кубарев
#приамурье #паводок #ущерб #сельское хозяйство

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