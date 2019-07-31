Врач-инфекционист предрек Сибири вспышку заболеваний после лесных пожаров

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов на пресс-конференции, посвященной лесным пожарам в Сибири, связал с природным бедствием вспышку различных заболеваний, передает корреспондент «Политики Сегодня». По мнению специалиста, экономить средства на тушении опасно.

«Есть экономика здравоохранения. — напомнил врач. — И затраты сейчас сэкономят больше, так как предотвратят онкологию и другие заболевания. Сейчас в этих регионах будет вспышка заболеваний, и легочных, и кожных».

Другой участник экспертного совета — суперзвезда Сергей Зверев добавил, что не согласен с депутатом Заксобрания Алтайского края от ЛДПР Евгенией Боровиковой, которая уверена, что потушить горящие леса можно бомбами.

«Там масштабы огромные, это не поможет», — заметил Зверев.

Об бесполезности борьбы с лесными пожарами ранее заявил губернатор Красноярского края Александр Усс. Он подчеркнул, что в Сибири пожары явление привычное, леса огонь пожирает в сухую погоду после удара молнии. В оценке эффективности борьбы со стихией с ним согласился сенатор Андрей Клишас.

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин в минувший вторник сообщил о введении режима ЧС в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Республике Саха (Якутия). По словам министра, площадь лесных пожаров составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем в 2018 году. На борьбу со стихией брошены 95% личного состава федеральной авиалесохраны и вся техника.