МинЖКК Московской области опровергло заявления о неправильной рекультивации «Ядрово»

Против оператора полигона ООО «Ядрово» возбуждено уголовное дело за «хранение опасных отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды». Имущество компании было арестовано и временно передано «МОС АВС» (ГКУ МО «Московская областная аварийно-восстановительная служба «МОС АВС»).

В среду, 31 июля, оператор полигона заявил о рейдерском захвате объекта, пишет «360». В министерстве ЖКХ Подмосковья назвали эти заявления шантажом и вымыслом. По словам представителя ведомства, на полигоне беспрерывно ведутся работы. Ранее «МОС АВС» остановила горение торфяников, так что со свалкой там точно справятся.

Кроме того, собеседник издания отметил, что речь идет именно об аресте, а не изъятии имущества. Это постановил суд после обращения правоохранительных органов.