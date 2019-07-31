Сергей Зверев отказался идти в губернаторы Иркутской области

Певец и стилист Сергей Зверев, в последнее время активно выступающий как природозащитник, заявил на пресс-конференции, что не готов становиться губернатором охваченной лесными пожарами Иркутской области, хотя подписчики в соцсетях его об этом просят.

«Весь директ завалили (в Instagram). Леса горят, все накосячили, а тут я: «Здравствуйте, ваш губернатор». И мне это разгребать», — заявил шоумен.

Он добавил, что у него плохие отношения с нынешним иркутским губернатором Сергеем Левченко (КПРФ), и в этом регионе у него концертов точно не будет.

В то же время от перспектив политической карьеры Зверев совсем не отказывается и не исключает, что может стать депутатом Госдумы.