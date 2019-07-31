Сергей Зверев отказался идти в губернаторы Иркутской области
Певец и стилист Сергей Зверев, в последнее время активно выступающий как природозащитник, заявил на пресс-конференции, что не готов становиться губернатором охваченной лесными пожарами Иркутской области, хотя подписчики в соцсетях его об этом просят.
«Весь директ завалили (в Instagram). Леса горят, все накосячили, а тут я: «Здравствуйте, ваш губернатор». И мне это разгребать», — заявил шоумен.
Он добавил, что у него плохие отношения с нынешним иркутским губернатором Сергеем Левченко (КПРФ), и в этом регионе у него концертов точно не будет.
В то же время от перспектив политической карьеры Зверев совсем не отказывается и не исключает, что может стать депутатом Госдумы.
«Если народ скажет, страна скажет, я пойду, но просто мы все люди и я в туалет хожу не стразами. Все как у вас. Может быть от того, что возможностей у меня больше, поэтому ко мне обращаются», — рассуждает звезда в своем стиле.