Росстат зафиксировал дефляцию впервые с 2017 года

Эксперты впервые в этом году зафиксировали дефляцию в России. Потребительские цены в период с 23 по 29 июля снизились на 0,1%. Об этом 31 июля сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

С начала года инфляция набрала 2,7%, а неделей ранее находилась на уровне 0,1%. Что касается годового выражения, на 29 июля инфляция составила примерно 4,4%.

Ранее сообщалось, что Центробанк зафиксировал оживление потребительского спроса в стране. В ЦБ такое явление связали с замедлением сокращения реальных доходов россиян. Однако эксперты заявили, что экономическая ситуация России остается в состоянии стагнации.