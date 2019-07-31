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16:20   31 Июля 2019
Россия

Судьба шести человек остается неизвестной после паводка в Иркутской области

Судьба шести человек остается неизвестной после паводка в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в среду, 31 июля, в ходе правительственной комиссии сообщил, что судьба шести человек остается неизвестной в результате паводка. По его словам, из семи пропавших без вести, нашли одного. Погибли 25 человек.

«Что касается погибших, также зарегистрировали 25. Неизвестна судьба шести человек», — сказал губернатор.

Первая волна разрушительного паводка началась в регионе в конце июня. Подтопило почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушилось и повредилось 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#губернатор #паводок #общество #иркутская область

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