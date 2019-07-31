Россия может разместить запрещенные ДРСМД ракеты ближе к границе США

Россия может разместить запрещенные договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) ближе к США в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в среду, 31 июля.

При этом дипломат подчеркнул, что речь идет о ракетах с аналогичным подлетным временем. Рябков также провел сравнение с Карибским кризисом, но уточнил, что это литературная аналогия, «без привязки к любым координатам на Земном шаре». По словам замминистра, Россия не считает целесообразным предлагать Соединенным Штатам или НАТО взаимные юридические гарантии неразвертывания ракет после окончания действия ДРСМД.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что 2 августа Вашингтон официально выйдет из ДРСМД, и договор прекратит свое существование. Американский лидер Дональд Трамп 20 октября 2018 года заявил о выходе из ДРСМД из-за «нарушений» со стороны России. 2 февраля он указал на желание создать новый и улучшенный документ, в котором будут участвовать не только Москва и Вашингтон.

Президент РФ Владимир Путин заявил о зеркальном ответе на приостановку действия договора и распорядился прекратить попытки инициировать переговоры по соглашению, чтобы дождаться «пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог». Однако этого все еще не произошло. 3 июля Путин подписал указ о приостановке договора.