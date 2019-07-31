Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врач-инфекционист предрек Сибири вспышку заболеваний после лесных пожаров

Врач-инфекционист предрек Сибири вспышку заболеваний после лесных пожаров

 Свинцов объяснил, почему закон о надежном интернете оказался не самым интересным

Свинцов объяснил, почему закон о надежном интернете оказался не самым интересным
Зеленский с ужасом отреагировал на подарок журналистов

Зеленский с ужасом отреагировал на подарок журналистов

«Нафтогаз» требует взыскать с РФ более пяти миллиардов долларов

«Нафтогаз» требует взыскать с РФ более пяти миллиардов долларов
В ООН предложили провести международный трибунал над террористами

В ООН предложили провести международный трибунал над террористами

МИД РФ потребовал немедленно разблокировать Twitter-аккаунт посольства в Сирии

МИД РФ потребовал немедленно разблокировать Twitter-аккаунт посольства в Сирии
Врач-инфекционист предрек Сибири вспышку заболеваний после лесных пожаров

Врач-инфекционист предрек Сибири вспышку заболеваний после лесных пожаров

 Свинцов объяснил, почему закон о надежном интернете оказался не самым интересным

Свинцов объяснил, почему закон о надежном интернете оказался не самым интересным
Зеленский с ужасом отреагировал на подарок журналистов

Зеленский с ужасом отреагировал на подарок журналистов

«Нафтогаз» требует взыскать с РФ более пяти миллиардов долларов

«Нафтогаз» требует взыскать с РФ более пяти миллиардов долларов
В ООН предложили провести международный трибунал над террористами

В ООН предложили провести международный трибунал над террористами

МИД РФ потребовал немедленно разблокировать Twitter-аккаунт посольства в Сирии

МИД РФ потребовал немедленно разблокировать Twitter-аккаунт посольства в Сирии
16:03   31 Июля 2019
Россия

Минздрав дал рекомендации, как уберечься от дыма лесных пожаров

Минздрав дал рекомендации, как уберечься от дыма лесных пожаров

Министерство здравоохранения РФ в связи с задымленностью от лесных пожаров в некоторых городах Сибири советует сократить рабочий день для работников с большой физической нагрузкой, а также избегать длительного пребывания на улице ранним утром, поскольку именно в это время в воздухе накапливается большое количество смога.

При возможности стоит использовать кондиционеры и системы очистки воздуха или занавешивать окна и форточки влажной тканью.

Также в ведомстве отметили, что курение и употребление алкоголя в такой экологической обстановке может спровоцировать развитие острых и хронических заболеваний. Людям, страдающим от каких-либо болезней, следует при выходе на улицу брать с собой необходимые лекарства.

Если запах гари усиливается, необходимо надевать защитные маски, которые предварительно надо намочить. Также медики советуют увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день, чаще промывать нос и горло.

Напомним, Сибирь этим летом страдает от беспрецедентных лесных пожаров. По последним данным, там горят более миллиона гектаров леса. Ветер разносит дым на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#сибирь #общество #минздрав #лесные пожары

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...