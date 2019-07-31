Минздрав дал рекомендации, как уберечься от дыма лесных пожаров

Министерство здравоохранения РФ в связи с задымленностью от лесных пожаров в некоторых городах Сибири советует сократить рабочий день для работников с большой физической нагрузкой, а также избегать длительного пребывания на улице ранним утром, поскольку именно в это время в воздухе накапливается большое количество смога.

При возможности стоит использовать кондиционеры и системы очистки воздуха или занавешивать окна и форточки влажной тканью.

В Сибири полыхают лесные пожары — пламя охватило уже больше миллиона гектаров! Тысячи спасателей пытаются остановить огонь. Города и поселки окутал густой смог. Спасаясь от стихии, звери выходят из тайги к людям pic.twitter.com/omC9e22k7r — НТВ (@ntvru) July 24, 2019

Также в ведомстве отметили, что курение и употребление алкоголя в такой экологической обстановке может спровоцировать развитие острых и хронических заболеваний. Людям, страдающим от каких-либо болезней, следует при выходе на улицу брать с собой необходимые лекарства.

Если запах гари усиливается, необходимо надевать защитные маски, которые предварительно надо намочить. Также медики советуют увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день, чаще промывать нос и горло.

Напомним, Сибирь этим летом страдает от беспрецедентных лесных пожаров. По последним данным, там горят более миллиона гектаров леса. Ветер разносит дым на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей.