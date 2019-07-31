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15:55   31 Июля 2019
Россия

Медики не нашли никаких отравляющих веществ в организме Навального

Медики не нашли никаких отравляющих веществ в организме Навального

Главный врач института скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев в среду, 31 июля, сообщил результаты химико-токсикологического исследования биоматериалов Алексея Навального. По его словам, отравляющих веществ в организме Навального не выявили.

Анализы направили в лабораторию НИИ в понедельник, 29 июля, из 64-ой городской клинической больницы. Токарев подчеркнул, что химико-токсикологическая лаборатория НИИ имени Склифосовского не только специализированная, но и имеет самые широкие возможности по выявлению в организме посторонних веществ.

Ранее врач-терапевт 64-й горбольницы после госпитализации Навального из спецприемника диагностировал крапивницу. Личный врач блогера Анастасия Васильева не поверила коллегам и поспешила поставить диагноз «через дверь», назвав аллергическую реакцию серьезным отравлением.

В среду, 24 июля, суд назначил Навальному административный арест на срок 30 суток за призывы участвовать в несогласованной акции. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #навальный #общество #нии склифосовского

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