В ООН предложили провести международный трибунал над террористами

Глава специальной Следственной группы ООН по «Исламскому государству» (запрещенная в РФ организация) адвокат Карим Хан призвал организовать подобие Нюрнбергского трибунала для вынесения решения по поводу ответственности каждого причастного к преступлениям «халифата». Об этом 31 июля сообщает Федеральное агентство новостей.

По мнению директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, к предложению международных структур о проведении «нюрнбергского трибунала» по преступлениям ИГ лучше относиться скептически. Западные страны слишком тесно связаны с деятельностью боевиков, поэтому они не могут допустить, чтобы правда о сотрудничестве с ИГ все-таки всплыла.

Коновалов подчеркнул, что сложно представить, как будет выглядеть подобный трибунал. Скорее всего, его нормальная работа будет блокироваться США и Великобританией, ведь именно они сотрудничали с террористами, о чем писали даже западные СМИ.

И какие факты тогда всплывут на трибунале? Если все эти факты вскроются — то как правительства этих стран будут выглядеть? — задал риторический вопрос Иван Коновалов. — Поэтому для меня весьма сомнительно, что они позволят провести такую работу. Либо попытаются полностью извратить саму суть этого трибунала».

Эксперт отметил, что не стоит обращаться к образу Нюрнбергского процесса, а лучше вспомнить разгром Югославии. Он напомнил, что тогда виноватыми назначили сербов, забыв о хорватах, албанцах и боснийцах. А неясно, кого назначат виноватыми, ведь Китай и Россия будут требовать справедливости.

Коновалов отметил, что терроризм может процветать только с иностранной поддержкой. Если забыть о том, что Запад всячески помогал ИГИЛ, трибунал над террористической организацией будет лишен смысла.