Путин призвал Минобороны подключиться к тушению лесных пожаров

Глава государства Владимир Путин по итогам доклада главы МЧС РФ Евгения Зиничева приказал оборонному ведомству подключиться к тушению лесных пожаров в Сибири. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Кроме того, согласно поручению президента, группировка вооруженных сил в Иркутской области будет сохраняться до особого распоряжения.

Уже более недели Сибирь и еще ряд российских регионов страдают от лесных пожаров. На данный момент в Иркутской области и Красноярском крае горят более миллиона гектаров леса. Режим ЧС действует в четырех субъектах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия.

Ветер принес дым и запах гари на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей.