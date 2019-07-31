Путин призвал Минобороны подключиться к тушению лесных пожаров
Глава государства Владимир Путин по итогам доклада главы МЧС РФ Евгения Зиничева приказал оборонному ведомству подключиться к тушению лесных пожаров в Сибири. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
Кроме того, согласно поручению президента, группировка вооруженных сил в Иркутской области будет сохраняться до особого распоряжения.
Уже более недели Сибирь и еще ряд российских регионов страдают от лесных пожаров. На данный момент в Иркутской области и Красноярском крае горят более миллиона гектаров леса. Режим ЧС действует в четырех субъектах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия.
Ветер принес дым и запах гари на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей.
Лесные пожары в Сибири. Зафиксировано 232 очага лесных пожаров на площади 1,6 млн га; больше всех пострадали Красноярский край (94 пожара) и Иркутская область (137 пожаров — 579,1 тыс. га); В зоне задымления находятся 15 населённых пунктов Иркутской области. Видео Ruptly pic.twitter.com/yNManPdTOx— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) July 29, 2019