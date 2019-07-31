Правительство одобрило законопроекты для поддержки судостроения в ДФО

Кабмин РФ на заседании в среду, 31 июля, рассмотрел и одобрил целый ряд законопроектов, в том числе поправки в Кодекс торгового мореплавания для поддержки российских судостроителей, а также предложение распространить для иностранцев электронные визы на въезд на Дальний Восток по автодорогам и рекам.

«Все одобрили», — добавили в пресс-службе правительства по итогам заседания​​​.

Согласно поправкам в Кодекс, кабмин вправе устанавливать виды деятельности, которые можно осуществлять только на судах отечественного производства, среди них перевозка определенных грузов и пассажиров, разведка и разработка минеральных ресурсов на шельфе, морская перевозка и хранение углеводородов, добытых на территории РФ.

Другой проект закона направили на создание и развитие туристической и социальной инфраструктуры в дальневосточных регионах. Так упрощенный въезд иностранцев в РФ по электронным визам предложили распространять для автомобильных, речных и смешанных пунктов пропуска на территории ДФО.