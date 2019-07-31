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15:16   31 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский с ужасом отреагировал на подарок журналистов

Зеленский с ужасом отреагировал на подарок журналистов

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался принять в подарок гипсовый бюст, ранее выставленный продажу в интернете, пишут в среду «Украинские новости». 

По данным агентства, во время визита президента в Черкассы съемочная группы телеканала «1+1» попыталась подарить Зеленскому бюст с отпечатком красной помады, однако украинский лидер поступка не оценил. 

«Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно», — заявил Зеленский.

Глава государства призвал больше так не делать. 

Скульптуру сделала 23-летняя винничанка. Бюсты Зеленского, вес которых составляет 2,5 килограмма, а высота — 23 сантиметра, девушка продает за две тысячи гривен в интернете.

Зеленский во время инаугурации обратился к чиновникам с просьбой не вешать в кабинетах его портреты, ведь «президент не икона, не идол». Он посоветовал повесить фотографии детей и перед каждым решением смотреть им в глаза. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #общество #весь мир #зеленский

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