Зеленский с ужасом отреагировал на подарок журналистов

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался принять в подарок гипсовый бюст, ранее выставленный продажу в интернете, пишут в среду «Украинские новости».

По данным агентства, во время визита президента в Черкассы съемочная группы телеканала «1+1» попыталась подарить Зеленскому бюст с отпечатком красной помады, однако украинский лидер поступка не оценил.

«Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно», — заявил Зеленский.

Глава государства призвал больше так не делать.

Скульптуру сделала 23-летняя винничанка. Бюсты Зеленского, вес которых составляет 2,5 килограмма, а высота — 23 сантиметра, девушка продает за две тысячи гривен в интернете.

Зеленский во время инаугурации обратился к чиновникам с просьбой не вешать в кабинетах его портреты, ведь «президент не икона, не идол». Он посоветовал повесить фотографии детей и перед каждым решением смотреть им в глаза.