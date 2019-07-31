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15:56   31 Июля 2019
Россия

Политтехнолог считает, что незаконная акция оппозиции у избиркома Петербурга провалится

Политтехнолог считает, что незаконная акция оппозиции у избиркома Петербурга провалится

Более 2000 оппозиционных кандидатов зарегистрированы на муниципальные выборы в Петербурге. Еще несколько сотен ждут решений избиркомов и судов. При этом провокаторы продолжают кричать о препятствиях к допуску на выборы и организовывают у здания горизбиркома несанкционированный митинг.

Политтехнолог и эксперт по коммуникациям Алена Август в беседе с ФАН отметила, что весь смысл московских мероприятий так называемой оппозиции — устроить хайп, привлечь новых сторонников и реанимировать старых. Алексей Навальный и его протеже хотят получить новый кейс, на который бы равнялись в Петербурге и регионах. При этом они забывают, что в Северной столице совсем другая ситуация.

Август призналась, что изначально поддерживает оппозицию, но лишь ту, у которой есть четкая программа, которые указывает на ошибки власти и заставляет ее работать. Организаторы незаконных акций в Москве и Петербурге, по ее мнению, не являются хорошими оппозиционерами.

«Я их называю двоечниками, не сдавшими ЕГЭ, потому что в Москве они не смогли соблюсти элементарные правила заполнения подписных листов, да еще и нарисовали «автографы» мертвых людей, хотя мертвые у нас не имеют права голоса», — отметила Август.

Политтехнолог считает, что акция сторонников Навального у избиркома Петербурга провалится

Несанкционированная акция у горизбиркома, запланированная на 31 июля — попытка кандидатов в мундепы, не допущенных к выборам из-за неправильно оформленных документов, зарегистрироваться на волне хайпа, который подняли столичные провокаторы, уверена эксперт. Напомним, на вечер 30 июля суды Петербурга приняли к производству 511 исков и материалов по делам об административных нарушениях, касающихся действий избиркомов. 

Нарушения зафиксированы лишь на 15-20 ИКМО Петербурга из 110 существующих, хотя оппозиция утверждает, что их не допускают к выборам по всему городу. Политтехнолог уверена, что это делается, чтобы создать у избирателей столь нужный либералам образ деспотичных властей.

«Оппозиция — это очень хорошо, потому что это та самая щука, чтобы карась не дремал. А оппозиция, устраивающая незаконные митинги в Москве и Петербурге — это, простите, дохлый сом, который заражает все вокруг», — резюмировала политтехнолог.

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Автор: Саида Габиева
#выборы #петербург #избирком

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