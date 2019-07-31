Оппозиция готовит новые провокации во время «прогулки» по Бульварному кольцу

«Независимые» кандидаты призывают москвичей выйти на очередной митинг в центре столицы 3 августа. При этом организаторы не хотят принимать предоставленную властями площадку на проспекте Сахарова. Таким образом, акция вновь будет носить незаконный характер.

Представители оппозиции, в числе которых Любовь Соболь, заявляют, что акция будет мирной. Однако есть основания полагать, что мероприятие из-за провокаций закончится жесткими задержаниями со стороны правоохранительных органов.

Ранее оппозиция обратилась к властям города, попросив для митинга площадку на Лубянке. Чиновники департамента региональной безопасности мэрии Москвы согласились предоставить проспект Сахарова, отклонив другие варианты из соображений безопасности.

Тогда «независимые» кандидаты решили организовать нелегальную акцию не в одном месте, а сразу в нескольких на Бульварном кольце. Вероятно, была учтена работа правоохранителей 27 июля. Тогда Росгвардия и полиция профессионально перекрыли улицу и не дали агрессивно настроенным митингующим нанести какой-либо ущерб городу и горожанам.

Оппозиция решила воспользоваться «тактикой роя», то есть создать несколько очагов митингующих, которые будет сложнее контролировать. Кроме того, так легче будет замаскировать провокаторов, которые могут попытаться столкнуть мирных митингующих с полицией.

Политический обозреватель Кирилл Стрельников в комментарии Nation News отметил, что «оппозиция будет выжимать максимальную скандальность и провокационность из любой ситуации».

«Любые действия, которые покажут, что они пошли на сближение с властью, это «потеря лица». Они остались заложниками своей агрессивной и провокационной позиции», — считает эксперт.

Напомним, в прошлую субботу, 27 июля, в Москве прошел несогласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. МГИК не допустил их до выборов из-за большого количества поддельных подписей.