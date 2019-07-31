Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
За участие детей в незаконных митингах депутат Федоров призвал наказывать учителей рублем

За участие детей в незаконных митингах депутат Федоров призвал наказывать учителей рублем

 Политолог считает провокацией попытку устроить незаконный митинг у ГИК в Петербурге

Политолог считает провокацией попытку устроить незаконный митинг у ГИК в Петербурге
«Нафтогаз» требует взыскать с РФ более пяти миллиардов долларов

«Нафтогаз» требует взыскать с РФ более пяти миллиардов долларов

 Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре

Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре
МИД РФ потребовал немедленно разблокировать Twitter-аккаунт посольства в Сирии

МИД РФ потребовал немедленно разблокировать Twitter-аккаунт посольства в Сирии

 Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии из-за критики «Белых касок»

Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии из-за критики «Белых касок»
За участие детей в незаконных митингах депутат Федоров призвал наказывать учителей рублем

За участие детей в незаконных митингах депутат Федоров призвал наказывать учителей рублем

 Политолог считает провокацией попытку устроить незаконный митинг у ГИК в Петербурге

Политолог считает провокацией попытку устроить незаконный митинг у ГИК в Петербурге
«Нафтогаз» требует взыскать с РФ более пяти миллиардов долларов

«Нафтогаз» требует взыскать с РФ более пяти миллиардов долларов

 Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре

Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре
МИД РФ потребовал немедленно разблокировать Twitter-аккаунт посольства в Сирии

МИД РФ потребовал немедленно разблокировать Twitter-аккаунт посольства в Сирии

 Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии из-за критики «Белых касок»

Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии из-за критики «Белых касок»
14:33   31 Июля 2019
Россия

Лидер Либертарианской партии арестован на 30 суток за призывы к беспорядкам

Лидер Либертарианской партии арестован на 30 суток за призывы к беспорядкам

Суд арестовал лидера Либертарианской партии Михаила Светова на 30 суток. Его обвинили в нарушении «установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Ранее на Светова составили протокол за участие в акции на Трубной площади 16 июля.

Установлено, что лидер ЛПР привлекал внимание граждан и представителей СМИ, скандировал лозунги, иными словами он добровольно принял участие в несогласованном митинге.

Напомним, несанкционированный митинг прошел в центре Москвы 27 июля. «Независимые» кандидаты, которых Мосгоризбирком не допустил до выборов в МГД, призвали жителей столицы поддержать их. Поводом для отказа в регистрации на выборы стала большая доля недействительных подписей

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#арест #оппозиция #митинг #светов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...