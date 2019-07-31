Лидер Либертарианской партии арестован на 30 суток за призывы к беспорядкам

Суд арестовал лидера Либертарианской партии Михаила Светова на 30 суток. Его обвинили в нарушении «установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Ранее на Светова составили протокол за участие в акции на Трубной площади 16 июля.

Установлено, что лидер ЛПР привлекал внимание граждан и представителей СМИ, скандировал лозунги, иными словами он добровольно принял участие в несогласованном митинге.

Напомним, несанкционированный митинг прошел в центре Москвы 27 июля. «Независимые» кандидаты, которых Мосгоризбирком не допустил до выборов в МГД, призвали жителей столицы поддержать их. Поводом для отказа в регистрации на выборы стала большая доля недействительных подписей.