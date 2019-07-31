МИД РФ потребовал немедленно разблокировать Twitter-аккаунт посольства в Сирии

Администрация Twitter приостановила работу аккаунта российского посольства в Сирии после того, как он опубликовал видео Миноброны, в котором были озвучены утверждения протеррористической организации «Белые каски» о присутствии российских военных в провинции Идлиб.

Так, Минобороны РФ опровергло данные «Белых касок» о том, что ВКС РФ якобы нанесли авиаудар по рынку Аль-Халь в Идлибе 22 июля. На это в своем Twitter указали представители посольства России в ЮАР.

В российском МИДе заявили, что рассматривают блокировку как акт цензуры и грубое нарушение свободы слова в Twitter.

The official account of the #Russian #Embassy in #Syria was blocked by @Twitter yesterday without any explanation. We consider it as act of #censorship & flagrant #violation of the #FreedomOfSpeech committed by the social media administration. pic.twitter.com/19fj4oliK1 — MFA Russia ???????? (@mfa_russia) July 31, 2019

Ведомство призывает администрацию социальной сети немедленно разблокировать официальный аккаунт российского посольства в Сирии.

Ранее в Минобороны разоблачили действия псевдогуманитарной организации «Белые каски». Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской заявил, боевики дезинформируют жителей о реальной реальной обстановке в Идлибе: будто российская авиация наносила удары по мирным жителями и социально значимым объектам. Все голословные обвинения были основаны на якобы свидетельствах представителей «Белых касок», которые неоднократно уличались в провокациях.