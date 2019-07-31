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МИД РФ потребовал немедленно разблокировать Twitter-аккаунт посольства в Сирии

МИД РФ потребовал немедленно разблокировать Twitter-аккаунт посольства в Сирии

 Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии из-за критики «Белых касок»

Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии из-за критики «Белых касок»
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За участие детей в незаконных митингах депутат Федоров призвал наказывать учителей рублем

 Политолог считает провокацией попытку устроить незаконный митинг у ГИК в Петербурге

Политолог считает провокацией попытку устроить незаконный митинг у ГИК в Петербурге
«Нафтогаз» требует взыскать с РФ более пяти миллиардов долларов

«Нафтогаз» требует взыскать с РФ более пяти миллиардов долларов

 Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре

Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре
МИД РФ потребовал немедленно разблокировать Twitter-аккаунт посольства в Сирии

МИД РФ потребовал немедленно разблокировать Twitter-аккаунт посольства в Сирии

 Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии из-за критики «Белых касок»

Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии из-за критики «Белых касок»
14:33   31 Июля 2019
Весь мир

МИД РФ потребовал немедленно разблокировать Twitter-аккаунт посольства в Сирии

МИД РФ потребовал немедленно разблокировать Twitter-аккаунт посольства в Сирии

Администрация Twitter приостановила работу аккаунта российского посольства в Сирии после того, как он опубликовал видео Миноброны, в котором были озвучены утверждения протеррористической организации «Белые каски» о присутствии российских военных в провинции Идлиб.

Так, Минобороны РФ опровергло данные «Белых касок» о том, что ВКС РФ якобы нанесли авиаудар по рынку Аль-Халь в Идлибе 22 июля. На это в своем Twitter указали представители посольства России в ЮАР.

В российском МИДе заявили, что рассматривают блокировку как акт цензуры и грубое нарушение свободы слова в Twitter.

Ведомство призывает администрацию социальной сети немедленно разблокировать официальный аккаунт российского посольства в Сирии.

Ранее в Минобороны разоблачили действия псевдогуманитарной организации «Белые каски». Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской заявил, боевики дезинформируют жителей о реальной реальной обстановке в Идлибе: будто российская авиация наносила удары по мирным жителями и социально значимым объектам. Все голословные обвинения были основаны на якобы свидетельствах представителей «Белых касок», которые неоднократно уличались в провокациях.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #сирия #мид рф #мария захарова #африка

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