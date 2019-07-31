Незаконный митинг 3 августа в Москве может сорвать матч «Спартак» — «Динамо»

Футбольный матч «Динамо» — «Спартак», который ожидают тысячи москвичей, могут перенести из-за несанкционированного митинга 3 августа. Оппозиция не хочет идти на уступки властям и отказывается от предложенного места проведения митинга на проспекте Сахарова.

По законодательству РФ, митинги и массовые мероприятия нужно согласовывать с местными властями, чтобы правоохранители могли обеспечивать безопасность граждан и пресекать беспорядки. Несанкционированные акции угрожают россиянам и обоснованно являются незаконными. Однако оппозиция использует такой вариант, чтобы для создать шумиху и дестабилизировать общество.

Несанкционированный митинг в центре Москвы прошел 27 июля. Независимые кандидаты, не допущенные до выборов в Мосгордуму, призвали россиян поддержать их. Поводом для отказа в регистрации на выборы стало превышение допустимого количества недействительных подписей. В результате в столице случился транспортный коллапс, нарушилась работа заведений. У москвичей, не желающих поощрять незаконные настроения оппозиции, были сорваны планы.

Позже либералы анонсировали очередной митинг 3 августа, а в дальнейшем и 10 августа. Очевидно, правоохранительные органы должны реагировать на подобные заявления для обеспечения безопасности. В результате на совещании МВД было предложено перенести столичное дерби РПЛ по футболу между «Динамо» и «Спартаком». Такое решение предстоит рассмотреть совету РПЛ.

При этом огромное количество людей уже приобрели билеты на столичное дерби и освободили свободное время для просмотра матча, отмечает NewInform. Решение полиции обосновано, ведь для предотвращения беспорядков потребуется большое количество полицейских. Часть сотрудников, которые обычно задействуются на стадионах для защиты зрителей, перебросят в места скоплений агрессивных дебоширов на улицах Москвы.

Оппозиция совершенно не задумывается о благополучии граждан, за которых они якобы ратуют. Москвичи и гости столицы вновь понесут огромные финансовые потери, из-за перекрытых толпой улиц они не смогут быстро доехать до дома или работы. Действия активистов и дебоширов противозаконны, и они не задумываются о последствиях несанкционированных митингов.