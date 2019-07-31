Личные вещи погибших в ЦАР журналистов отправили в Москву

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в среду, 31 июля, опровергла сообщения о том, что личные вещи убитых в ЦАР российских журналистов так и не перенаправили в Москву. По ее словам, некоторые СМИ распространяют «очередное вранье», столь характерное для освещения данной темы.

Ранее «Новая газета» обнародовала информацию, что личные вещи погибших в ЦАР журналистов так и не отправили в Москву. Захарова ответила, что перед подготовкой материала издание не обращалось в МИД за комментариями, иначе бы узнало факты и, возможно, не сделало выбор в пользу фейка.

«Скажу только одно — личные вещи убитых журналистов направили из ЦАР в Москву», — резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Российские журналисты погибли в ЦАР конце июля 2018. Они прилетели в страну, чтобы снять документальный фильм, но погибли. У Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко отсутствовала охрана, бронеавтомобиль и переводчик. Журналистов расстреляли местные бандиты. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства.

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов призывал направить материалы дела в британские правоохранительные органы, чтобы они не только допросили Михаила Ходорковского, но и установили причастность олигарха к этому преступлению. Остается загадкой, почему Ходорковский, зная о нестабильной обстановке в ЦАР, не обеспечил журналистам безопасность, чем обрек на гибель.

«Мы обязательно должны дать ход этому делу с журналистами, провести расследование, изучить все факты, которые имеются в нашем распоряжении», — сказал Морозов .

По его словам, действия Ходорковского не соответствовали как нормами международного права, так и формальным и неформальным принципам журналистской работы, поэтому вопрос гибели журналистов нужно поднимать в ходе контактов с британскими властям, в ООН и СПЧ.