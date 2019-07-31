За участие детей в незаконных митингах депутат Федоров призвал наказывать учителей рублем

Задержание полсотни несовершеннолетних на незаконном митинге в Москве показало, что теперь остро стоит вопрос о наказании родителей и учителей, ведь именно они несут ответственность за поведение подростков, которые пока не могут осознать последствий своих действий. Об этом 31 июля сообщает Федеральное агентство новостей.

По мнению депутата Госдумы Евгения Федерова, в воспитании детей участвуют не только родители, но и педагоги, поэтому они также должны нести ответственность за поведение несовершеннолетних, которым следует объяснить, что нарушать закон нельзя.

Федоров подчеркнул, что школы нельзя наказывать штрафами, ведь это государственные учреждения. При этом есть сложности с установлением адресата штрафа — директор, учитель или классный руководитель. Внутри системы образования должна быть ответственность в отношении школы, допустившей участие в незаконных митингах учеников, заявил Федоров.

«Школа должна лишаться премий или что-то еще. Это коллективный «косяк», а не просто каких-то отдельных представителей», — считает политик.

Депутат Госдумы уверен, что на неокрепшие умы молодежи оппозиционные взгляды влияют крайне негативно. Он считает, что в самом ребенке «это зло» воспитывает преступника, ведь если подросток считает, что не следует обращать внимания на законы, он попадет в тюрьму.

«Второй момент — на самих митингах очень тяжело работать правоохранительной системе, потому что на лбу не написано, что это ребенок. Соответственно, он подвергается опасности быть задавленным. Помните, Навальный обещал 10 тысяч евро детям, которых призывал участвовать в незаконных действиях? Это создает риски и для ребенка, и для общества, и для правоохранительной системы, которая обеспечивает порядок», — заявил собеседник ФАН.

Ранее в центре Москвы прошел несанкционированный митинг. Полиции пришлось задержать более тысячи правонарушителей. Незаконную демонстрацию устроили кандидаты от оппозиции, в том числе Любовь Соболь, Илья Яшин и Дмитрий Гудков, которым ранее отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за большого количества обнаруженных поддельных подписей.