Полиция пресекла деятельность занимавшейся легализацией мигрантов группы

Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ пресекли деятельность группировки, занимающейся изготовлением продажей поддельных документов. Об этом 31 июля сообщает ТАСС, ссылаясь на УФСБ России по Москве и Московской области.

«Пресечена деятельность организованной межэтнической группы, состоящей из граждан России, а также выходцев из среднеазиатских республик, которые организовали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов», — сообщили в ведомстве.

За 2018 год преступники смогли заработать более пяти миллионов рублей и легализировать более двух тысяч незаконных мигрантов.