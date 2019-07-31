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14:02   31 Июля 2019
Россия

Полиция пресекла деятельность занимавшейся легализацией мигрантов группы

Полиция пресекла деятельность занимавшейся легализацией мигрантов группы

Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ пресекли деятельность группировки, занимающейся изготовлением продажей поддельных документов. Об этом 31 июля сообщает ТАСС, ссылаясь на УФСБ России по Москве и Московской области. 

«Пресечена деятельность организованной межэтнической группы, состоящей из граждан России, а также выходцев из среднеазиатских республик, которые организовали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов», — сообщили в ведомстве.

За 2018 год преступники смогли заработать более пяти миллионов рублей и легализировать более двух тысяч незаконных мигрантов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #полиция #общество

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