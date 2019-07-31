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 Политолог считает провокацией попытку устроить незаконный митинг у ГИК в Петербурге

Политолог считает провокацией попытку устроить незаконный митинг у ГИК в Петербурге
«Нафтогаз» требует взыскать с РФ более пяти миллиардов долларов

«Нафтогаз» требует взыскать с РФ более пяти миллиардов долларов

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14:16   31 Июля 2019
Россия

Россия приостановит ввоз яблок, слив, персиков из Китая с 10 августа

Россия приостановит ввоз яблок, слив, персиков из Китая с 10 августа

Россельхознадзор с 10 августа приостанавливает ввоз в РФ семечковых и косточковых культур из-за поставок зараженной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 31 июля. 

Речь идет о запрете на груши, айву, алычу, яблоки, вишню, персики сливы, нектарины, абрикосы и черешню. По данным Россельхознадзора, в 2018-2019 годах карантинные объекты выявили в 48 случаях.

Ведомство призвало Китай провести консультации и проинспектировать места производства, хранения и упаковки растительных товаров. Россельхознадзор отмечает, что китайская сторона — один из крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения в РФ. В страну ежегодно поставляется более 900 тысяч тонн растительной продукции.

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Автор: Арсений Аскольский

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