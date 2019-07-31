Россия приостановит ввоз яблок, слив, персиков из Китая с 10 августа

Россельхознадзор с 10 августа приостанавливает ввоз в РФ семечковых и косточковых культур из-за поставок зараженной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 31 июля.

Речь идет о запрете на груши, айву, алычу, яблоки, вишню, персики сливы, нектарины, абрикосы и черешню. По данным Россельхознадзора, в 2018-2019 годах карантинные объекты выявили в 48 случаях.

Ведомство призвало Китай провести консультации и проинспектировать места производства, хранения и упаковки растительных товаров. Россельхознадзор отмечает, что китайская сторона — один из крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения в РФ. В страну ежегодно поставляется более 900 тысяч тонн растительной продукции.