Политолог считает провокацией попытку устроить незаконный митинг у ГИК в Петербурге

Несмотря на пасмурную погоду, похолодание и будний день в Петербурге, часть кандидатов, ранее претендовавших на мандаты муниципальных депутатов, но не сумевших правильно собрать документы, планируют митинговать у здания Горизбиркома сами и призывают выйти на несогласованную акцию горожан. Один из организаторов — несостоявшийся кандидат в МО «Черная речка» от «Справедливой России» Павел Чупрунов ждет, что придут не более 300 человек.

«Никаких проблем с полицией у нас не будет», — выразил он надежду в разговоре с газетой «Коммерсантъ».

Параллельно с заверениями экс-кандидатов в мирных намерениях, которые, вероятно, обманчивы в свете недавних московских событий, в Петербурге работают суды. К рассмотрению в минувший вторник районные и мировые инстанции города приняли 511 административных дел по нарушениям в ИКМО и ТИК.

В 70% случаев Фемида частично или полностью удовлетворила требования тех, кто считает, что в регистрации им отказали несправедливо. Кроме того, более 2 000 оппозиционных кандидатов в статусе зарегистрированных смогут 8 сентября побороться за право решать вопросы благоустройства дворов и заниматься прочими насущными проблемами.

Оценивая целесообразность несогласованной акции 31 июля на фоне в целом положительных для кандидатов вердиктов петербургских судов, доктор социологических наук, завкафедрой связей с общественностью в бизнесе СПбГУ Дмитрий Гавра был настроен скептически к протесту. Эксперт полагает, что дело может закончиться столкновениями с полицией.

«Лично я расцениваю эту акцию, как провокацию, — сказал Гавра.— Есть порядок. Суды, как мы видим, не работают в рамках того, что раньше [в СССР] называлось телефонным правом. Нельзя сказать, что решения судов мотивированны какими-то приказами правящей партии, либо звонками из Смольного. Смольный вообще дистанцировался от того, что происходит на муниципальных выборах, как мы видим. С моей точки зрения, эта акция скорее нацелена на то, чтобы спровоцировать правоохранителей на применение силы и дальше дать основания для наращивания протеста, что, с моей точки зрения, для ситуации в Петербурге не является сколько-нибудь обоснованным».

В бюллетенях на муниципальных выборах в сентябре в Петербурге окажутся, как минимум, 4 700 кандидатов в мундепы. Их них примерно поровну от партии «Яблоко» и «Объединенных демократов» — 321 и 344 представителя соответственно. От ЛДПР — 420, 321 от КПРФ, 280 от «Партии Роста», а также 1 384 претендента от «Единой России», приводит статистику издание «Петербургский дневник». Более 200 петербуржцев, в том числе те, кто заполнил документы с ошибками, пытаются оспорить решения комиссий об отказе в регистрации в судах и ждут окончательных решений ИКМО.