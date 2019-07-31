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Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии из-за критики «Белых касок»
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 Политолог считает провокацией попытку устроить незаконный митинг у ГИК в Петербурге

Политолог считает провокацией попытку устроить незаконный митинг у ГИК в Петербурге
«Нафтогаз» требует взыскать с РФ более пяти миллиардов долларов

«Нафтогаз» требует взыскать с РФ более пяти миллиардов долларов

 Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре

Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре
МИД РФ потребовал немедленно разблокировать Twitter-аккаунт посольства в Сирии

МИД РФ потребовал немедленно разблокировать Twitter-аккаунт посольства в Сирии

 Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии из-за критики «Белых касок»

Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии из-за критики «Белых касок»
13:45   31 Июля 2019
Весь мир

Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии из-за критики «Белых касок»

Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии из-за критики «Белых касок»

Сервис Twitter приостановил действие аккаунта посольства РФ в Сирии из-за критики организации «Белые каски». Об этом сообщает дипмиссия России в ЮАР в среду, 31 июля. 

«Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии, после того как оно разместило сообщение с основанной на фактах критикой "Белых касок", процитировав данные Минобороны», — отмечается в заявлении.

Ранее глава Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской, сообщил, что террористы развязали кампанию по дискредитации действий российской стороны в зоне деэскалации Идлиб. По его словам, дезинформацию из Идлиба распространяют «Белые каски». снимающие постановки об «ударах ВКС РФ по гражданским объектам».

Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии из-за критики «Белых касок»

Организация «Белые каски» получила известность и поддержку на Западе. Она декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. При этом власти Сирии обвиняют организацию в связях с радикалами и пропагандисткой деятельности. 

МИД РФ считает работу «Белых касок» элементом информационной кампании по очернению сирийских властей. На них возлагается ответственность за провокацию, из-за которой Запад обвинил Дамаск в применении химоружия и нанес удары по объектам правительственных войск.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #твиттер #белые каски

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