Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии из-за критики «Белых касок»

Сервис Twitter приостановил действие аккаунта посольства РФ в Сирии из-за критики организации «Белые каски». Об этом сообщает дипмиссия России в ЮАР в среду, 31 июля.

«Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии, после того как оно разместило сообщение с основанной на фактах критикой "Белых касок", процитировав данные Минобороны», — отмечается в заявлении.

Ранее глава Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской, сообщил, что террористы развязали кампанию по дискредитации действий российской стороны в зоне деэскалации Идлиб. По его словам, дезинформацию из Идлиба распространяют «Белые каски». снимающие постановки об «ударах ВКС РФ по гражданским объектам».

Организация «Белые каски» получила известность и поддержку на Западе. Она декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. При этом власти Сирии обвиняют организацию в связях с радикалами и пропагандисткой деятельности.

МИД РФ считает работу «Белых касок» элементом информационной кампании по очернению сирийских властей. На них возлагается ответственность за провокацию, из-за которой Запад обвинил Дамаск в применении химоружия и нанес удары по объектам правительственных войск.