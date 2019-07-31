Путин утвердил поручения по господдержке лиц с выдающимися способностями

Российский президент Владимир Путин утвердил перечень поручений российскому кабмину по вопросам государственной поддержки лиц, которые проявили выдающиеся способности, а также поступили в магистратуру. Об этом стало известно 31 июля из опубликованного на сайте Кремля документа.

В документе сказано, что до 31 октября правительству поручено представить проект, который предусматривает увеличение общего количества грантов президента России — с 5000 до 6500. При этом подчеркивается, что дополнительные полторы тысячи грантов предназначены для лиц, проявивших выдающиеся способности, а также для тех, кто поступил в образовательные учреждения и научные организации на обучение по очной форме по программам магистратуры.

На выплату дополнительных грантов президента, перечисленных выше, следует предусмотреть выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований, говорится в перечне.

Отдельно отмечается, что срок предоставления доклада — 30 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что Путин потребовал сделать диспансеризацию доступной для населения.