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13:38   31 Июля 2019
Политика

Путин утвердил поручения по господдержке лиц с выдающимися способностями

Путин утвердил поручения по господдержке лиц с выдающимися способностями

Российский президент Владимир Путин утвердил перечень поручений российскому кабмину по вопросам государственной поддержки лиц, которые проявили выдающиеся способности, а также поступили в магистратуру. Об этом стало известно 31 июля из опубликованного на сайте Кремля документа. 

В документе сказано, что до 31 октября правительству поручено представить проект, который предусматривает увеличение общего количества грантов президента России — с 5000 до 6500. При этом подчеркивается, что дополнительные полторы тысячи грантов предназначены для лиц, проявивших выдающиеся способности, а также для тех, кто поступил в образовательные учреждения и научные организации на обучение по очной форме по программам магистратуры.

На выплату дополнительных грантов президента, перечисленных выше, следует предусмотреть выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований, говорится в перечне. 

Отдельно отмечается, что срок предоставления доклада — 30 ноября 2019 года. 

Ранее сообщалось, что Путин потребовал сделать диспансеризацию доступной для населения.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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