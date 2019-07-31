Свинцов объяснил, почему закон о надежном интернете оказался не самым интересным

В Госдуме продолжат анализировать электронные СМИ, выясняя какие законопроекты вызывают наибольший интерес у пользователей. В этом «Политику Сегодня» заверил замглавы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Накануне на официальном портале нижней палаты парламента появился топ-5 новостей о деятельности Госдумы за первые полгода 2019 года, которые пользовались наибольшим вниманием читателей. Рейтинг составлен с помощью новостного агрегатора smi2.ru.

Свинцов сообщил, что депутаты постоянно анализируют, что пишет пресса и о чем говорят в соцсетях. Такова установка спикера Вячеслава Володина. Анализ в виде рейтингов планируется публиковать чаще.

«Надеюсь, что в перспективе это будут даже ежемесячные анализы, потому что очень активно работают депутаты. Это диктует темп жизни — очень быстро трансформируются целые отрасли.За полтора года мы приняли огромное количество законов. По той же цифровой экономике. Сейчас необходимо регулировать беспилотный транспорт. Важно, чтобы наши избиратели знали, что Госдума находится в авангарде процессов», - сказал Свинцов.

В первом полугодии 2019 года больше всего просмотров читателей разных СМИ вызвал закон об оказании паллиативной помощи. На втором месте - закон о праве на алименты для граждан предпенсионного возраста. На третьем оказался резонансный закон о надежном интернете.

Как отметил Андрей Свинцов, технический закон некоторые попытались представить политическим.

«Вся эта дискуссия вокруг закон была по большому счету инициирована людьми, которые хотели сорвать информационный куш. Никаких ограничений свобод в интернете от принятия закона не будет. Это чисто технический, инфраструктурный закон, который обеспечивает безопасность сетей, так же как водопровод, канализация. Но рад, что граждане в итоге поняли суть и разумно уделили ему время», — объясняет депутат.

На четвертом месте составленного рейтинга оказался закон об изменении порядка применения контрольно-кассовой техники. На пятом - уголовная ответственность за непропуск скорой помощи.