Лукашенко пригласил Зеленского посетить Белоруссию

Украинский лидер Владимир Зеленский принял приглашение белорусского коллеги Александра Лукашенко посетить Белоруссию. Это случилось во время телефонного разговора, пишет в среду РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся 31 июля. В конце разговора Лукашенко предложил Зеленскому посетить Белоруссию «в любое время и в любом формате».

«Владимир Зеленский это приглашение с удовольствием принял», — передает пресс-служба.

Лидеры стран обсудили темы экономического сотрудничества и торговли. Так, в разговоре речь зашла о взаимодействии в области сельского хозяйства и промышленности. Другой темой для обсуждения стало обеспечение безопасности обоих государств в энергетической области.

В сообщении пресс-службы сказано, что Зеленский также подтвердил ранее направленное в адрес Лукашенко приглашение посетить Украину.

«Лукашенко приглашение принял, отметив, что, как инициатор и соавтор данного мероприятия, видит его высокую эффективность и пользу для экономик обеих стран», — передает пресс-служба.

Ранее стало известно, что Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре.