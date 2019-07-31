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13:11   31 Июля 2019
Россия

Лукашенко пригласил Зеленского посетить Белоруссию

Лукашенко пригласил Зеленского посетить Белоруссию

Украинский лидер Владимир Зеленский принял приглашение белорусского коллеги Александра Лукашенко посетить Белоруссию. Это случилось во время телефонного разговора, пишет в среду РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики. 

Отмечается, что телефонный разговор состоялся 31 июля. В конце разговора Лукашенко предложил Зеленскому посетить Белоруссию «в любое время и в любом формате». 

«Владимир Зеленский это приглашение с удовольствием принял», — передает пресс-служба. 

Лидеры стран обсудили темы экономического сотрудничества и торговли. Так, в разговоре речь зашла о взаимодействии в области сельского хозяйства и промышленности. Другой темой для обсуждения стало обеспечение безопасности обоих государств в энергетической области. 

В сообщении пресс-службы сказано, что Зеленский также подтвердил ранее направленное в адрес Лукашенко приглашение посетить Украину. 

«Лукашенко приглашение принял, отметив, что, как инициатор и соавтор данного мероприятия, видит его высокую эффективность и пользу для экономик обеих стран», — передает пресс-служба. 

Ранее стало известно, что Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре.

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Автор: Софья Белоцерковская
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