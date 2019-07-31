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13:10   31 Июля 2019
Россия

Памфилова рассказала генсеку СЕ о ходе российской избирательной кампании

Памфилова рассказала генсеку СЕ о ходе российской избирательной кампании

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в среду, 31 июля, сообщила, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в курсе ситуации с ходом избирательной кампании в России, в том числе в Москве. По ее словам, Яглана подробно проинформировали о выборах в РФ, исходя из позиции ЦИК.

«Исходя из нашей точки зрения, чтобы у него была максимальная картина», — сказала Памфлова журналистам.

Глава ЦИК уточнила, что комиссия получила девять жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы. Решение о недопуске можно обжаловать в течение десяти дней. Комиссия работает с документами по жалобам Гудкова, Соболь, Жданова, Собяниной, Лисицы, Серебрянской, Игнатовой и Русаковой. 

Ранее московские полицейские обнаружили в столице цех по производству липовых подписей в пользу юриста ФБК Соболь. Соратницу Навального вместе с Гудковым, Яшиным и другими кандидатами не допустили до выборов в Московскую городскую думу из-за большого количества поддельных подписей избирателей. Также при проверке документов выяснили, что кандидатов «поддержали» мертвецы.

Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы посчитали незаконным недопуск и устроили несогласованные митинги в Москве, чем подвергли опасности москвичей и гостей столицы. Акции провели 13 и 27 июля.

В субботу, 27 июля, для участия в несогласованной акции в столицу привезли массовку из регионов. Провокаторы за деньги кидались на полицейских и бойцов Росгвардии, швыряли бутылки, прорвали оцепление и парализовали движение машин на Садовом кольце.

Во вторник, 30 июля, СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и о применении насилия к представителю власти после акции в Москве.

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Автор: Анатолий Кубарев
#цик #памфилова #совет европы #ягланд #мосгордума

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