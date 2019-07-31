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12:53   31 Июля 2019
Россия

Причалы переносят на речном вокзале в Хабаровске в связи с подъемом уровня Амура

Причалы переносят на речном вокзале в Хабаровске в связи с подъемом уровня Амура

Представитель краевого правительства в среду, 31 июля, сообщил, что причалы на речном вокзале в Хабаровске переносят в связи с подъемом уровня реки Амура и затопления береговой зоны. По его словам, с пятницы, 2 августа, в городе из-за затопления береговой зоны третьего, четвертого и пятого причалов посадка пассажиров осуществляется с остановки «Прибрежная"​​​.

«Время отправления теплоходов по маршрутам соответствует времени отправления с речного вокзала», — добавили в правительстве Хабаровского края.

Уровень реки Амур растет и составляет 340 сантиметров. По прогнозам гидрологов, к 8-10 августа уровень воды может увеличиться почти вдвое и достигнуть отметки 580-630 сантиметров. Не исключили, что подтопит дачи на островах и низких участках на территории Хабаровска.

Региональные власти попросили хабаровских дачников заранее позаботиться о сборе урожая и вывозе овощей. При необходимости по Амуру пустят дополнительные теплоходы. Если возникнет необходимость эвакуировать вещи, тогда министерство транспорта и дорожного хозяйства организует спецтранспорт. В Хабаровском крае объявили режим ЧС в связи с угрозой паводков.

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Автор: Анатолий Кубарев
#паводок #хабаровск #амур #речной вокзал

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