Помощником депутатов Плетневой и Мироновой оказался «черный риэлтор»

Выдававший себя за юриста Матфей Киселевич в 2008 году получил восемь лет колонии за «черное риелторство» — через подставных лиц он переписывал на себя дорогие квартиры в центре Москвы. Спустя четыре с половиной года в 2012 он вышел на свободу и стал помощником депутата Госдумы — официального у депутата «Единой России» — и на общественных началах от КПРФ.

Он сменил фамилию на Эрман и вернулся к своему старому промыслу. В распоряжении редакции News.ru оказались фотографии Эрмана в компании коммунистов. «Черный риелтор» — невысокий мужчина в очках и с бородкой. Издание попыталось выяснить, как член партии «социальной справедливости» взяла в помощники человека, осужденного за отбирание квартир, чаще всего у пожилых.

Впрочем, если Эрман работал на общественных началах у депутата КПРФ Тамары Плетневой, то помощником депутата от «Единой России» Валентины Мироновой он был официально. Фотография удостоверения «черного риэлтора» также есть в распоряжении издания.

Сейчас Эрман находится под домашним арестом на время рассмотрения дела о попытке незаконно завладеть жилой площадью родных. Однако он может рассчитывать на помощь своих друзей-парламентариев. Как утверждает родственник Эрмана, у него записан контакт под ником «Елена бабло» с номером некой Елены Сергеевны Клингер. Можно сделать вывод, что Клингер и была источником «бабла» для Эрмана. Ее муж — Сергей Александрович Клингер был осужден за мошенничество.

За него ратовала вышеупомянутая депутат Плетнева, отправляя депутатские запросы во ФСИН с просьбой смягчить условия. Опубликованные фотографии запроса попали в распоряжении News.ru. Корреспондент издания позвонил от лица несуществующего знакомого Клингер, который якобы тоже хочет «депутатский запрос». Как только Плетнева услышала фамилию Эрман, она поспешно распрощалась, заявив, что хочет личной встречи. Однако потом она всячески уворачивалась от общения под разными предлогами.

При этом пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко заявил, что Матфей Эрман ему не знаком. В аппарате депутата ЕР Валентины Мироновой заявили, что Эрман якобы уже не является ее помощником.