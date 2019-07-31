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12:26   31 Июля 2019
Россия

Путин посоветовал Памфиловой «посылать подальше» тех, кто давит на ЦИК

Путин посоветовал Памфиловой «посылать подальше» тех, кто давит на ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в среду, 31 июля, в ходе заседания рассказала, какой наказ дал российский лидер Владимир Путин. По ее словам, президент РФ сказал — «Элла Александровна, я вам доверяю, работайте так, как считаете нужным, а если кто-то давит, посылать подальше».

Председатель ЦИК поклялась, что не занимала бы пост и не работала бы в Центральной избирательной комиссии, если бы над ней «кто-то из какого-то кабинета командовал». Поэтому никто не диктует, что делать, а ЦИК принимает те решения, которые в компетенции комиссии.

«Первый раз передаю на публику слова президента», — резюмировала Памфилова.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #цик #памфилова #мосгордума

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