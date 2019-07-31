Путин посоветовал Памфиловой «посылать подальше» тех, кто давит на ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в среду, 31 июля, в ходе заседания рассказала, какой наказ дал российский лидер Владимир Путин. По ее словам, президент РФ сказал — «Элла Александровна, я вам доверяю, работайте так, как считаете нужным, а если кто-то давит, посылать подальше».

Председатель ЦИК поклялась, что не занимала бы пост и не работала бы в Центральной избирательной комиссии, если бы над ней «кто-то из какого-то кабинета командовал». Поэтому никто не диктует, что делать, а ЦИК принимает те решения, которые в компетенции комиссии.

«Первый раз передаю на публику слова президента», — резюмировала Памфилова.

#заседание215 Элла Памфилова: На сегодняшний день в ЦИК поступило 9 жалоб от выдвинутых кандидатов в депутаты Мосгордумы на решения Мосгоризбиркома. Мы оперативно работаем с документами, заседание первой рабочей группы пройдет завтра. — ЦИК России (@CIKRussia) 31 июля 2019 г.