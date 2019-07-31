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12:11   31 Июля 2019
Россия

ПФР напомнил работающим пенсионерам о перерасчете пенсий

ПФР напомнил работающим пенсионерам о перерасчете пенсий

Представитель ПФР в среду, 31 июля, напомнил, что с 1 августа пенсии работающих пенсионеров вырастут благодаря взносам в Пенсионный фонд, которые выплачивают работодатели с зарплат сотрудников. По его словам, подобные страховые пенсии пересчитываются ежегодно и автоматически, поэтому не нужно писать заявление и обращаться в ПФР.

Однако, сколько бы ни зарабатывали пенсионеры и какие бы взносы за них не платили, пенсии вырастут максимум на три балла. Цена балла в 2019 году — 87,24 рубля. Максимальная прибавка к пенсии — 261 рубль 72 копейки. Сейчас в стране трудятся порядка десяти миллионов пенсионеров.

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Автор: Анатолий Кубарев
#пенсии #общество #пенсионеры #пфр

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