ПФР напомнил работающим пенсионерам о перерасчете пенсий

Представитель ПФР в среду, 31 июля, напомнил, что с 1 августа пенсии работающих пенсионеров вырастут благодаря взносам в Пенсионный фонд, которые выплачивают работодатели с зарплат сотрудников. По его словам, подобные страховые пенсии пересчитываются ежегодно и автоматически, поэтому не нужно писать заявление и обращаться в ПФР.

Однако, сколько бы ни зарабатывали пенсионеры и какие бы взносы за них не платили, пенсии вырастут максимум на три балла. Цена балла в 2019 году — 87,24 рубля. Максимальная прибавка к пенсии — 261 рубль 72 копейки. Сейчас в стране трудятся порядка десяти миллионов пенсионеров.