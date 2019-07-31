«Нафтогаз» требует взыскать с РФ более пяти миллиардов долларов

«Нафтогаз» подал иск в Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге с требованием взыскать с России 5,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании Украины в среду, 31 июля.

Иск касается убытков, «причиненных экспроприацией активов «Нафтогаза» в Крыму», говорится в сообщении. Ожидается, что суд вынесет решение минимум к концу 2020 года. Ранее в марте сообщалось, что госкомпания Украины выиграла арбитраж в Гааге о взыскании ущерба из-за потери активов на полуострове.

Сумму компенсации планировали обсудить позже, хотя Киев рассчитывал на восемь миллиардов долларов. Минют России заявил, что российская сторона не участвовала в разбирательстве и не признает решение арбитража, поскольку у него нет юрисдикции на рассмотрение иска.

Москва подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений.