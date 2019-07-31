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12:33   31 Июля 2019
Россия

Памфилова пообещала трактовать все сомнения в пользу кандидатов в Мосгордуму

Памфилова пообещала трактовать все сомнения в пользу кандидатов в Мосгордуму

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в ЦИК не поступали жалобы от независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму до начала проверки подписей. Об этом стало известно 31 июля.

Ранее Памфилова заявила, что Мосгоризбирком не подчиняется Центризбиркому «по принципу формализма». 

По словам Памфиловой, ЦИК получил девять жалоб от несистемных кандидатов, в том числе от Ирины Собяниной, Дмитрия Гудкова, Константина Лисицы, Юлии Серебрянской, Ивана Жданова, Любови Соболь, Екатерины Игнатовой. 

«Мы не можем через голову Мосгордумы всех зарегистрировать, как требует того оппозиция», — заявила она. 

Председатель ЦИК заверила, что Центризбирком не имеет права вмешиваться в работу Мосгордумы. При этом она пообещала, что все сомнения будут трактоваться в пользу кандидатов. 

Ранее несистемным кандидатам, в том числе Любови Соболь, Илье Яшину и Дмитрию Гудкову отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму. После проверки документов выяснилось, что кандидаты предоставили много поддельных подписей, в том числе уже умерших людей.

Ранее московская полиция выявила «фабрику», где молодые люди за деньги подделывали подписные листы в пользу Соболь. Яшин и Гудков прибегали к такому же методу сбора автографов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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