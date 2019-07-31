Трамп защитит Белый дом более высокой оградой

Американский лидер Дональд Трамп начал строительство стены вокруг собственной резиденции — Белого дома. Новый забор будет в два раза выше предыдущего — четыре метра вместо двух.

Строительные работы продолжатся до 2021 года. Проект новой ограды вокруг Белого дома начали разрабатывать еще в 2014 году. Ее построят с применением технологий выявления нарушителей. Кроме того, на забор практически невозможно будет взобраться.

Вокруг Белого дома постоянно проводятся различные митинги и акции протеста. Кроме того, резиденция главы государства — популярный у туристов фон для фотографирования.