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11:54   31 Июля 2019
Весь мир

Трамп защитит Белый дом более высокой оградой

Трамп защитит Белый дом более высокой оградой

Американский лидер Дональд Трамп начал строительство стены вокруг собственной резиденции — Белого дома. Новый забор будет в два раза выше предыдущего — четыре метра вместо двух.

Строительные работы продолжатся до 2021 года. Проект новой ограды вокруг Белого дома начали разрабатывать еще в 2014 году. Ее построят  с применением технологий выявления нарушителей. Кроме того, на забор практически невозможно будет взобраться.

Вокруг Белого дома постоянно проводятся различные митинги и акции протеста. Кроме того, резиденция главы государства — популярный у туристов фон для фотографирования.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#трамп #белый дом #забор

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