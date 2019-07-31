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Пекин надеется на откровенный диалог главы МИД КНР с госсекретарем США

Пекин надеется на откровенный диалог главы МИД КНР с госсекретарем США
11:46   31 Июля 2019
Весь мир

Пекин надеется на откровенный диалог главы МИД КНР с госсекретарем США

Пекин надеется на откровенный диалог главы МИД КНР с госсекретарем США

Официальный представитель китайского министерства иностранных дел Хуа Чуньин в среду, 31 июля, сообщила, что Пекин надеется на откровенный диалог главы внешнеполитического ведомства КНР Ван И и американского госсекретаря Майка Помпео. По ее словам, они пообщаются на полях ежегодной встречи министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

«Это необходимо обеим сторонам», — подчеркнула Хуа Чуньин.

Китайской и американской сторонам крайне важно откровенно оговорить и обменяться мнениями по вопросам, которые представляют общий интерес, резюмировала дипломат​​​. Напряженность между Пекином и Вашингтоном нарастала по ряду причин — продолжающаяся "торговая война", спор по Южно-Китайскому морю, одобрение США крупной оружейной сделки с Тайванем.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #мид #китай #общество

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