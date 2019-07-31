Турист в Канаде смог отбиться от медведя гризли

Турист смог выжить в схватке с медведем гризли. Случай произошел в понедельник в канадской провинции Британская Колумбия, передает в среду телеканал CTV.

По данным СМИ, на одной из лесной тропинок на мужчину набросился медведь. Это произошло в 180 километрах к северо-востоку от города Пауэл-Ривер. Турист смог защититься при помощи ножа. Он нанес гризли несколько ран, и медведь убежал.

После схватки с медведем мужчина смог сам добраться до ближайшего лагеря, где ему помогли и вызвали спасателей. Турист в настоящий момент находится в тяжелом состоянии в больнице, однако его жизни ничто не угрожает. Спецслужбы пытаются выследить хищника и убить, чтобы предотвратить новое нападение на людей.

Медведи обычно редко нападают на людей в Канаде, однако такие случаи фиксируются несколько раз в год. В прошлом году медведь появился в центре Оттавы. Полицейские усыпили животное, а после выпустили на волю.