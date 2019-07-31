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11:45   31 Июля 2019
Весь мир

Турист в Канаде смог отбиться от медведя гризли

Турист в Канаде смог отбиться от медведя гризли

Турист смог выжить в схватке с медведем гризли. Случай произошел в понедельник в канадской провинции Британская Колумбия, передает в среду телеканал CTV. 

По данным СМИ, на одной из лесной тропинок на мужчину набросился медведь. Это произошло в 180 километрах к северо-востоку от города Пауэл-Ривер. Турист смог защититься при помощи ножа. Он нанес гризли несколько ран, и медведь убежал. 

После схватки с медведем мужчина смог сам добраться до ближайшего лагеря, где ему помогли и вызвали спасателей. Турист в настоящий момент находится в тяжелом состоянии в больнице, однако его жизни ничто не угрожает. Спецслужбы пытаются выследить хищника и убить, чтобы предотвратить новое нападение на людей. 

Медведи обычно редко нападают на людей в Канаде, однако такие случаи фиксируются несколько раз в год. В прошлом году медведь появился в центре Оттавы. Полицейские усыпили животное, а после выпустили на волю. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#туристы #канада #нападение #общество #весь мир #медведь

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