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11:24   31 Июля 2019
Россия

ГИБДД впервые обнародовала карту со всеми камерами на дорогах

ГИБДД впервые обнародовала карту со всеми камерами на дорогах

Официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк в среду, 31 июля, сообщила, что главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения запустило на сайте новый интерактивный раздел, где собрали информацию о камерах на дорогах. По ее словам, сейчас раздел работает в тестовом режиме, в нем можно найти все места, где установили работающие в автоматическим режиме фото- и видеокамеры.

Раздел создали после июньского заседания государственного совета по вопросам развития сети дорог и обеспечения безопасности движения. Тогда российский лидер Владимир Путин обозначил цель — снизить травматизм и сохранить жизни, а потому прятать камеры нельзя. 

ГИБДД создала новый раздел с целью более широкого информирования водителей о местах установки камер на дорогах, что также поможет разработчикам навигационных приложений руководствоваться полученной информацией, резюмировала Волк.

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Автор: Анатолий Кубарев
#гибдд #дорога #камеры #карта

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