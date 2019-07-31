Музыкант из Саратова обвинил Ольгу Серябкину в плагиате

Музыкант из Саратова Павел Петров обвинил экс-солистку группы «Серебро» Ольгу Сербякину в плагиате. Речь идет о песне «Дни и ночи», которую музыкант записал в 2012 году. Об этом 31 июля пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал артиста.

По словам Петрова, песня певицы Molly показалась ему очень знакомой. Он рассказал, что начал вспоминать, откуда знает мелодию.

«И вспомнил. Нет, это же моя песня. Мелодия моей песни «Дни и ночи». Я ее сочинил в 2012 году и опубликовал на YouTube, а посмотрев повнимательнее творчество Molly, узнал, что эта песня ее вышла в 2016 году», — сказал он.

В качестве доказательства Петров предложил послушать обе композиции и сравнить их.

Он подчеркнул, в этом году перезаписал песню, планируя предложить ее музыкантам, продюсерским центрам. Петров объяснил, что сначала будет играть песня Серябкиной, затем отрывок его перезаписанной песни, а после — самый старый вариант 2012 года.