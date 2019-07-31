«Офицеры России» призвали ужесточить наказание за нападения на полицию 27 июля

Прошедший в центре Москвы в минувшую субботу несанкционированный митинг не перерос в массовые беспорядки лишь благодаря усилиям правоохранителей. Такое мнение выразил глава президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

В беседе с РАПСИ он отметил, что провокаторам, которые швыряли в стражей правопорядка урны, куски асфальта, задирали их и распыляли газ, дали максимум 10 суток. Большинство участников беспорядков и вовсе отпускают из ОВД, добавил Липовой.

«Как боевой офицер, я бы сказал: за то, что подняли руку на тех, кто защищает граждан, защищает страну — таких ответных мер мало. Таким молодчикам надо давать такой ответ по всей строгости закона, чтобы неповадно было», — считает он.

Липовой напомнил, что в Швеции за простое участие в несогласованной акции могут осудить на два года тюремного срока. По словам собеседника агентства, в РФ нужно ввести меры, после которых участники подобных акций «даже не думали руку поднять на тех, кто и так каждый день, рискуя жизнью, выполняет свой долг перед страной».

Напомним, несанкционированный митинг в центре российской столицы прошел 27 июля. Независимые кандидаты, не допущенные до выборов в Мосгордуму, призвали россиян поддержать их. Поводом для отказа в регистрации на выборы стало превышение допустимого количества недействительных подписей. В ходе незаконной акции полиция задержала более 1000 нарушителей порядка, в том числе и самих организаторов.