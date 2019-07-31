Британия покинет Евросоюз на Хеллоуин, и это станет концом проекта единой Европы

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен разрубить гордиев узел Brexit. Все переговоры по этому вопросу фактически прекращаются, а 31 октября 2019 года станет окончательной датой выхода его страны из ЕС.

И именно эту дату вероятнее всего историки в скором времени назовут концом единой большой Европы и началом нового политического разлома континента.

Британия определилась

Отставка предшественницы Бориса Джонсона была отнюдь не случайным событием. Тереза Мэй и ее попытки найти компромисс с остальной Европой были по сути последними попытками британских элит удержать своих европейских коллег в американской политической лодке. Все остальные «разногласия» были лишь несущественными деталями. Но британцы не справились, а потому настало время уже определяться им. И избрание Бориса Джонсона – ярого сторонника жесткого выхода из ЕС, и есть этот самый выбор.

Обратите внимание, что голосование по Brexit (лето 2016-го) происходило на фоне европейских дискуссий, как континенту жить дальше. Германия и Франция медленно, но уверенно уводили Европу из-под плотной опеки Вашингтона и изо всех сил пытались вернуть континент в 90-е, когда объединенная после развала СССР Европа, попыталась бросить вызов геополитической мощи США.

Интересы США и Европы расходятся

Сегодня мы видим, по сути тот же самый процесс, но Берлин и Париж при этом опираются на всеобщее содействие Китая (главного торгового партнера ЕС) и России, которой ко всему прочему очень не хочется, чтобы на ее западной границе появился очередной «железный занавес».

Украинский кризис, который США фактически раздули из ничего, был их отчаянной попыткой помешать этим тектоническим геополитическим сдвигам. Кстати, то же самое можно сказать и о событиях «арабской весны», главной целью которой было именно ослабление Европы и создание на ее южных границах проблем, с которыми континент не смог бы «без помощи» США справиться.

Но уже в 2015-ом стало понятно, что этот очередной антироссийский блицкриг провалился. Ситуация на Украине более менее стабилизировалась, а на Ближнем Востоке Россия даже перешла в контрнаступление. Именно 2014-15 годы стали для Европы самыми трудными, и именно эти трудности во многом и помогли Берлину и Парижу принять свое важное решение.

Приход в Белый Дом администрации Дональда Трампа и его попытки «исправить торговые отношения с Европой» только укрепил их в этом выборе. Обратите внимание, что о североатлантической зоне свободной торговле, о которой так много говорили в 2016-17 годах, уже давно никто не вспоминает. Этот этап сотрудничества «традиционных союзников» уже в прошлом. А сегодня буквально каждый месяц мы слышим о все новых и новых торговых ограничениях между США и Европой.

Еще одним ярким примером расхождения интересов сторон является, начатая администрацией Трампа, попытка пересмотреть систему договоров по ядерной безопасности. Именно США хотят вернуть в Европу напряженность, разрывая такой важный для нее договор по ограничению ракет малой и средней дальности с Россией. Российские межконтинентальные ракеты, европейцам не угрожают, но если на континенте вновь появятся американские «першинги» и наземные «томагавки», то это вернет ситуацию в 1980-е, когда Европа напоминала пороховую бочку, которая вот-вот взорвется. И европейские элиты не желают возвращения той эпохи.

То же самое можно сказать и о политике США в отношении Ирана. Европа не желает создавать новый очаг войны на Ближнем Востоке, который грозит захлестнуть ее еще большим потоком беженцев. Ей не нужен вечно горящая южная граница. Ей нужна стабильность и именно ее на сегодня может и готова обеспечить путинская Россия. А потому именно с ней она и хочет договариваться, несмотря на массу, созданных за последние годы проблем.

Навстречу России и Китаю

Европа очень хочет вернуть свои отношения с Россией образца 2013 года, когда европейские производители поставляли туда огромное количество своей продукции, а российский рынок, как бездонная бочка все это проглатывал. Реиндустриализация России, которая уже стала фактом, требует все большего и большего количества нового оборудования и европейские компании очень хотят быть его поставщиками.

Все испортил 2014 год и американские политические игры вокруг Украины. Европейские элиты в очередной раз пошли на поводу у Вашингтона и проиграли. Они получили нестабильность на своих восточных границах и потеряли российский рынок, который им уже во многом не вернуть. Но даже то, что еще возможно вернуть с каждым годом санкций составляет все меньшие и меньшие объемы. А далее, есть угроза, что российская продукция начнет захватывать традиционные европейские рынки, как это уже происходит с продукцией сельскохозяйственного машиностроения.

Главным камнем преткновения в отношениях России и Европы на сегодня остаются Крым и Донбасс. Москва уже дала понять, что вопрос Крыма ею не обсуждается и никаких двузначностей здесь быть не может. И как только этот факт был принят европейцами, остальные проблемы начали рассасываться одна за другой.

А далее было возвращение российской делегации в ПАСЕ и начались разговоры о снятии с Москвы экономических санкций (по итогам реализации Минска). И именно это стало тем рубиконом, после которого США и Британия решили, что дальше тянуть с Brexit – разводом уже бессмысленно. Их элиты поняли, что борьбу за Берлин и Париж они проиграли и пора ускорять развал ЕС, чтобы на его останках выстроить некий новый комплекс сдержек и противовесов, исключающий «втягивание» Европы в состав Большой Евразии, после которого … на гегемонии США в мире можно ставить большой и жирный крест.

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