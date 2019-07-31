Фанат Соболь координировал беспорядки в Москве, прикрываясь от задержания младенцем

Работа одного из возможных координаторов «стихийного» митинга в Москве, организованного лидерами оппозиции, попала на видео. На опубликованном в Telegram-канале «Меркури» ролике видно, как один из участников акции инструктирует, подбадривает толпу и регулирует ее движение.

Мужчина «раскачивает» митингующих кричалками и прыжками в стиле украинского майдана. Авторы ролика уверены, что акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму не были стихийными. Предполагаемый координатор протеста, отработав на митинге, уходит, прикрываясь от задержания чужим грудным ребенком. Он берет малыша на руки как реквизит и использует его в качестве живого щита. Ребенка провокатору доверяют его сообщники — семейная пара.

Мужчина в красных шортах не скрывает, что поддерживает оппозицию не впервые. На ролике он признается, что собирал подписи в поддержку выдвижения юриста ФБК Любови Соболь. Личность активиста авторам канала известна. Мужчину зовут Олег Фомин. Он уже участвовал в столкновениях с полицией 14 июня.

Напомним, несанкционированный митинг в центре Москвы прошел 27 июля. Независимые кандидаты, не допущенные до выборов в Мосгордуму, призвали россиян оказать им поддержку. Поводом для отказа в регистрации на выборы стало превышение допустимого количества липовых подписей. В ходе незаконной акции полиция задержала более 1000 правонарушителей, устроивших дебош, в том числе и самих организаторов.