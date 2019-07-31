Демократы США перед выборами остались со «сговором», не представляющим ценности для суда

Оппоненты президента США Дональда Трампа из рядов Демократической партии США продолжат при каждом удобном случае обвинять его в связях с Россией, уверен первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Тему продолжат эксплуатировать, несмотря на то, что никаких доказательств сговора не нашел спецпрокурор Роберт Мюллер, а окружной суд Нью-Йорка отклонил иск Демократической партии США, связанный с предполагаемым «вмешательством» России в выборы-2016.

«Аргументы имеют спорное содержание или не представляют ценности», — постановил окружной суд Манхэттена после изучения позиции представителей Национального комитета Демократической партии.

Глава Белого дома по традиции отреагировал в Twitter.

«Вот это да! Федеральный судья в южном округе Нью-Йорка полностью отклонил иск национального комитета демократов против нашей исторической президентской кампании 2016 года… Это действительно большое событие, особенно учитывая, что оно идет от очень уважаемого судьи, назначенного (бывшим) президентом (Биллом) Клинтоном. Охота на ведьм походит к концу!», – написал Трамп.

Wow! A federal Judge in the Southern District of N.Y. completely dismissed a lawsuit brought by the Democratic National Committee against our historic 2016 campaign for President. The Judge said the DNC case was “entirely divorced” from the facts, yet another total & complete.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2019

Дмитрий Новиков не разделяет оптимизма президента США.

«Я согласен с решением суда. Но вот что история завершается, я бы не спешил с выводами. Набор обвинений, который демократы выставили против Трампа, он сложился. Не думаю, что он будет сужаться. Тем более сейчас, когда подготовка к новым президентским выборам начинает ощущаться все яснее. Поэтому эта аргументация дальше будет использоваться против Трампа его оппонентами», — сказал замглавы комитета ГД по международным делам «Политике Сегодня».

То, что обвинения строятся на уровне «хайли лайкли», без всяких доказательств, говорит о предвзятости противников действующего президента США.

«Да, доказательств нет. Трамп уже истрепал себе язык, напоминая о расследовании Мюллера. Но почему-то выводы, которые были сделаны, отнюдь не мешают оппонентам Трампа продолжать озвучивать обвинения в его адрес. Это лишь доказывает ангажированность обвинений и подтверждает тот факт, что все, что касается России для ведущих американских политиков, любые обвинения — это хорошая тема и они используют ее вне зависимости от степени доказательной базы», — подчеркнул депутат.

Одним из ярких примеров пустых и абсурдных обвинений американской стороны была клевета в адрес российской компании «Конкорд», ее руководителя, петербургского бизнесмена Евгения Пригожина и ряда других граждан РФ. Звучала она из уст спецпрокурора США Роберта Мюллера и его начальника, генпрокурора США Уильяма Барра.

За слова позже им обоим пришлось ответить в федеральном суде округа Колумбия по требованию адвокатов «Конкорда». Перед началом процесса Мюллер потерял должность спецпрокурора, а его офис отправился в отставку. Судья признал, что Барр и Мюллер нарушили закон, голословно обвиняя «Конкорд», но не стал их наказывать, потому что выяснилось, что оба не знали законов США. Судья напомнил им законы, и на будущее запретил клеветать.

Новиков не ждет, что признание России и россиян невиновными во вмешательстве в выборы приведет к скорому снятию санкций.

«Санкции являются средством реализации политической задачи. А политическая задача - чтобы Россия повторила судьбу СССР. Это наиболее желательный сценарий для обеих периодически правящих в США партий. Наша задача - такого сценария не допустить», — заключил зампредседателя комитета.

Процесс по отмене санкций в США в отношении других исторически медлительный. Так поправку Джексона — Вэника, ограничивающую торговлю со странами, препятствующими эмиграции, под которую в 1974-ом году попал СССР, в отношении России, как правопреемницы Союза, Конгресс отменил только в 2012 году, спустя 21 год после распада СССР.