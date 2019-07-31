Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары в Красноярском крае

Авиация МЧС начала тушить лесные пожары на севере Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза в среду, 31 июля. Локализацией огня также занимаются наземные группы пожарных.

Глава Красноярского края Александр Усс решил использовать для тушения авиации на совещании с руководством МЧС России, Рослесхоза и «Авиалесоохраны». По данным спасателей, на утро в регионе зафиксированы 111 лесных пожаров на площади более миллиона гектаров. Их тушат 771 человек и 381 единица техники.

Ранее в Красноярском крае, Иркутской области, а также Республике Саха (Якутия) и Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации. Зафиксировано более 600 очагов возгораний. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщал, что из соседних регионов в Красноярский край уже перебросили 100 профессиональных десантников.