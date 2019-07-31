Экс-сотрудник ФБК рассказал, что своих волонтеров Навальный считает бесправными рабами

Волонтер штаба Алексея Навального Петр Проскуркин, проработавший в команде блогера четыре года, рассказал о своем опыте в интервью RT.

По словам Проскуркина, первый раз он увидел Навального в Сокольниках, где блогер проводил встречу. Мероприятие его очень впечатлило, и он решил стать волонтером. Молодой человек рассказал, что с середины июня до конца августа 2015 года работал бесплатно. Весной 2016 года Проскуркину предложили поработать волонтером на предвыборной кампании в команде Ивана Жданова.

Жданов не отличался воспитанием и вежливостью, отметил собеседник RT. Как-то раз Жданов позвонил и потребовал срочно приехать, угрожая, что если он этого не сделает, его не возьмут ни в один проект.

«В штабе ФБК, по моему мнению, к волонтёрам всегда относились как к рабам», — рассказал бывший волонтер агентству.

На выборах в 2016 году добровольцу платили 1000 рублей в день. Он расклеивал плакаты и листовки, собирал жалобы и агитировал бабушек с улиц. В 2017 году фонд «Пятое время года» заключил договор с Проскуркиным, где ему платили официальную зарплату 30 тысяч рублей. Условия труда, мягко говоря, не соответствуют ТК. Вместо восьмичасового графика парень работал иногда до полуночи, выходные часто выпадали, больничные не приветствовались от слова «совсем».

Если волонтеры пытались возмущаться, их просто убирали. Они ни на что не имели права, отметил Проскуркин.

«Если что не так, сразу вылетаешь из всей этой оппозиционной движухи, из секты», — приводит RT слова собеседника.

Проскуркин, имея разряд КМС по вольной борьбе, в 2017 году пошел работать охраной на митинг «Он вам не Димон». Безопасность Навального была приоритетом, поэтому из добровольцев выбирали тех, кто посильнее и смог бы дать отпор. Парням нельзя было подпускать ни репортеров, ни других людей. Блогер отмечал, что только полицейских нельзя трогать — он с ними разберется сам.

«Смысл был в том, что его отпустят, с ним ничего не будет. Там общественность, СМИ. А с нами неизвестно что будет», — рассказал молодой человек.

Тем, кто защищал блогера на митингах, рискуя своим здоровьем, ничего не платили. По словам Проскуркина, сам факт работы в штабе Навального, хоть и бесплатной — уже престиж. На митинге 26 марта 2017 года парни по команде создали живой щит, чтобы не дать проехать автобусу с задержанными.

«Он говорил, что, если будут задержания, мы окажем помощь, мы дойдем до ЕСПЧ, вам выплатят €10 тысяч. <…> По факту же помощи никакой никогда не было. <…> Он помогал только тем, кому надо помогать. То есть взять, к примеру, того же самого Костю Салтыкова. Вот ему помогли. Потому что это был прекрасный инфоповод», — объяснил Проскуркин.

Во время президентской кампании Петр заявил, что хочет поступить в университет, однако ему отказали в недельном отпуске для подготовки к экзаменам. Он не выходил на работу три дня, потому что готовился к экзаменам, и его уволили. Позднее ему предложили работу в штабе Яшина, которая закончилась скандалом.