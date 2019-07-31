Самолет SSJ 100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности

Пассажирский самолет Sukhoj Superjet 100 авиакомпании «Азимут» экстренно сел в Самаре из-за проблем с двигателем. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 31 июля. Посадка прошла в штатном режиме.

Воздушное судно направлялось из Краснодара в Тюмень, на борту находилось 97 человек, включая 18 детей. В какой-то момент левый двигатель вышел из строя. Самолет благополучно посадили в Самаре.

Резервный лайнер, прибывший из Ростова-на-Дону, вылетел в Тюмень из Самары и уже приземлился (в 8:52 мск)

«Азимут» — авиакомпания юга России. Базируется в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Сейчас ее авиапарк состоит из девяти самолетов SSJ 100. К 2022 году «Азимут» рассчитывает закупить еще семь таких самолетов.