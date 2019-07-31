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Трамп рассказал о единственном способе защиты от нападок СМИ

Трамп рассказал о единственном способе защиты от нападок СМИ

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9:53   31 Июля 2019
Весь мир

Трамп рассказал о единственном способе защиты от нападок СМИ

Трамп рассказал о единственном способе защиты от нападок СМИ

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что единственный способ, который помогает ему защититься от нападок СМИ, — Twitter. Об этом он сказал в интервью телеканалу C-Span.

Трамп объяснил, что его единственная форма защита — это личные записи в Twitter. Он подчеркнул, что если бы его беспристрастно освещали, у него отпала бы необходимость в социальной сети. 

«Если бы пресса меня честно освещала, мне бы не было это нужно, но они не освещают меня честно», — передает телеканал слова политика.

Глава государства назвал самым большим разочарованием на посту президента работу прессы. Он признался, что очень разочарован и одновременно удивлен поведением журналистов. 

«Не важно, насколько большая победа, они правда освещают некорректно, отсюда и термин «фейковые новости», — сказал он. 

Американский лидер добавил, что не жалеет ни об одной из 43 тысяч написанных заметок. 

Ранее Трамп заявил о важности решения американского суда отклонить иск о «сговоре с РФ».

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Автор: Софья Белоцерковская
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