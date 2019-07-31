Российские леса могут запретить сдавать в аренду иностранцам

Лесные участки могут запретить сдавать в аренду иностранным организациям. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму осенью, пишет в среду «Парламентская газета».

Речь идет о поправке в Лесной кодекс, согласно которой нельзя будет сдавать в аренду леса иностранным компаниям.

Автор инициативы, член Комитета по экологии и охране окружающей среды, депутат от «Справедливой России» Анатолий Грешневиков заявил, что такая практика приводит к опустошениям. Он напомнил про поселок в Сибири, в котором за 10 лет вырубили все.

«Китайцы приехали с обещаниями привести инвестиции и построить предприятие по глубокой переработке древесины. Кроме ржавых лесопилок, там ничего не было, потом они организовали банкротство. Леса нет, предприятия нет, и китайцев там уже тоже нет», — сказал он.

Если говорить об отечественных предпринимателях, арендующих лес, следует сделать так, чтобы хозяином в лесу был не арендатор, а лесник. Он должен следить, как происходит рубка, не страдают ли животные и растения. При этом необходимо повысить зарплаты лесникам, ведь они зарабатывают «копейки», напомнил Грешевников.

Автор инициативы уверен, что именно правительство должно следить за лесом. Следует вернуть управление лесами с регионального уровня на федеральный. Он отметил, что с каждым годом площадь пожаров увеличивается, но на это никто не обращает внимания.

Депутат подчеркнул, что в стране необходимо возродить Министерство лесного хозяйства.

«В этом направлении обязательно поработаем», — заявил он.

Площадь лесных пожаров сейчас составляет 2,7 миллиона гектаров, писали ранее РИА Новости. Самые сложные ситуации с пожарами наблюдаются в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха и Бурятия.